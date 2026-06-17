Александр Бельский заявил о возможном полном запрете вейпов в Петербурге

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что вопрос о возможном полном запрете вейпов в городе могут вынести на рассмотрение уже в октябре 2026 года. Об этом он рассказал в авторской программе «Среда Бельского».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге могут рассмотреть полный запрет вейпов уже осенью 2026 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Петербурге могут рассмотреть полный запрет вейпов уже осенью 2026 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Спикер также подчеркнул, что последовательно выступает за полный отказ от использования и продажи таких устройств.

По словам господина Бельского, остается много вопросов к составу жидкостей для электронных сигарет, условиям их поставок и каналам реализации. Он отметил, что считает необходимым минимизировать возможные риски для здоровья граждан.

Глава петербургского парламента добавил, что власти города намерены обсуждать инициативу совместно с Ленинградской областью. Для выработки общей позиции представителей региона планируют пригласить на заседание профильной комиссии, назначенное на 6 июля.

Матвей Николаев