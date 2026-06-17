В Ленобласти во время выходных составили почти 60 протоколов за нарушения в ООПТ

Во время длинных выходных в особо охраняемых природных территориях Ленинградской области прошли рейды по контролю за соблюдением природоохранного режима. Проверки проводили инспекторы совместно с сотрудниками полиции и пограничного управления ФСБ. О результатах рейдов 17 июня сообщила дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейды в природных зонах Ленобласти выявили десятки нарушений режима охраны

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Рейды в природных зонах Ленобласти выявили десятки нарушений режима охраны

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам мероприятий было составлено 59 административных протоколов. Большинство нарушений связано с разведением костров в неположенных местах, установкой палаток, а также проездом и парковкой автомобилей и мототехники на территории ООПТ. Ответственность за такие действия предусмотрена статьей 8.39 КоАП РФ.

Кроме того, отдельные протоколы были оформлены за нарушение правил рыболовства.

Матвей Николаев