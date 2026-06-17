Глава МИД Турции провел встречу с Игорем Сечиным
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Москве с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом МИД Турции сообщил на своей странице в Facebook (входит в компанию Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Подробности переговоров не раскрываются.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Глава МИД Турции Хакан Фидан прибыл в Россию с двухдневным визитом. Он также провел встречу с советником президента РФ Игорем Левитиным и помощником президента Владимиром Мединским.
В Москве министр также встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. С последним господин Фидан обсудил конфликт на Украине.
Из Москвы господин Фидан вылетел в Казань, где его на полях саммита Россия—АСЕАН принял Владимир Путин. Президент России отметил, что отношения между странами «развиваются по восходящей».
Встреча главы МИД Турции с главой «Роснефти» Игорем Сечиным происходит на фоне активного российско-турецкого сотрудничества, которое включает более 30 двусторонних встреч и около ста телефонных переговоров между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждаются вопросы торговли, энергетики, промышленного производства и строительства, а также мировая политика и региональные конфликты, включая ситуации на Украине, в Сирии и Израиле.
Проект АЭС «Аккую» является одним из ключевых направлений сотрудничества: первый энергоблок планируется запустить в 2024 году, и Турция после поставки российского атомного топлива стала членом международного клуба ядерных государств. Стороны также готовы обсуждать планы по строительству второй АЭС в Синопе. При этом Реджеп Тайип Эрдоган ранее выражал готовность Турции стать посредником в разрешении конфликтов.