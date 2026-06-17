Глава МИД Турции провел встречу с Игорем Сечиным

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Москве с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом МИД Турции сообщил на своей странице в Facebook (входит в компанию Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Подробности переговоров не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава МИД Турции Хакан Фидан прибыл в Россию с двухдневным визитом. Он также провел встречу с советником президента РФ Игорем Левитиным и помощником президента Владимиром Мединским.

В Москве министр также встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. С последним господин Фидан обсудил конфликт на Украине.

Из Москвы господин Фидан вылетел в Казань, где его на полях саммита Россия—АСЕАН принял Владимир Путин. Президент России отметил, что отношения между странами «развиваются по восходящей».