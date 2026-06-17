Совфед предложил закрепить финансирование авиасубсидий для Калининграда на три года

Совет Федерации предложил предусмотреть финансирование авиасубсидий для калининградского направления в проекте федерального бюджета на ближайшие три года. Этот вопрос обсуждался на заседании палаты с участием министра транспорта России Андрея Никитина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В проект бюджета включили вопрос полного финансирования авиаперелётов в Калининград

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ В проект бюджета включили вопрос полного финансирования авиаперелётов в Калининград

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Тему так называемого бесшовного субсидирования поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. Он отметил, что действующих объемов финансирования недостаточно для полного обеспечения транспортной доступности региона, а необходимость учитывать реальный спрос на льготные авиаперевозки ранее уже обсуждалась во время дней Калининградской области в Совете Федерации.

По словам сенатора, предложение о финансировании авиасубсидий в полном объеме включено в проект бюджетной концепции на трехлетний период, и регион рассчитывает на поддержку Минтранса.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что вопрос уже обсуждался на встрече с главой транспортного ведомства. Она подчеркнула, что механизм плоского тарифа и другие меры должны обеспечить жителям Калининградской области возможность пользоваться доступными авиаперевозками на льготных условиях.

Матвей Николаев