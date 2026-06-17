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Пулково первым в России внедрит беспилотную технику на территории аэропорта

Петербургский аэропорт Пулково станет первой площадкой, где будет запущен экспериментальный правовой режим для использования беспилотной техники. Об этом сообщили в компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом.

В аэропорту Пулково запустят экспериментальный режим для работы беспилотников

В аэропорту Пулково запустят экспериментальный режим для работы беспилотников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В аэропорту Пулково запустят экспериментальный режим для работы беспилотников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отметили в пресс-службе, Совет Федерации поддержал закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций. Принятые изменения устраняют основные юридические ограничения и открывают возможность внедрения автономной наземной техники на территории аэропорта.

В рамках проекта в Пулково планируют использовать беспилотные багажные тягачи, роботизированные комплексы для уборки взлетно-посадочных полос, а также устройства для патрулирования территории.

Ожидается, что внедрение таких решений позволит увеличить производительность труда как минимум на 25% и сократить операционные расходы более чем на 150 млн рублей ежегодно.

Матвей Николаев

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