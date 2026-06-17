Петербургские прокуроры обсудили с китайскими коллегами вопросы защиты предпринимателей

Прокурор Санкт-Петербурга Андрей Гуришев принял делегацию китайских коллег из провинции Чжэцзян. Встреча прошла по поручению Генерального прокурора РФ Александра Гуцана. Об этом сообщает пресс-служба петербургского надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор Петербурга Андрей Гуришев принял делегацию коллег из китайской провинции Чжэцзян

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Прокурор Петербурга Андрей Гуришев принял делегацию коллег из китайской провинции Чжэцзян

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Российские прокуроры рассказали коллегам о практике рассмотрения административных дел и надзоре за следствием, включая экономические преступления и дела небольшой тяжести. Отдельное внимание уделили защите прав предпринимателей — китайская сторона проявила к этому вопросу особый интерес.

Состоялся обмен мнениями: российские прокуроры ответили на вопросы делегации. Китайские коллеги поблагодарили за организацию визита и плодотворный диалог.

В мероприятии приняли участие прокурор народной прокуратуры провинции Чжэцзян Линь Иин, прокурор народной прокуратуры города Нинбо Хэ Сяохуа, прокурор народной прокуратуры Линшуй Ли Чжунцян, директор второго департамента народной прокуратуры провинции Чжэцзян Цай Юнчэн, директор департамента обеспечения деятельности народной прокуратуры провинции Чжэцзян Хун Сян, секретарь (в ранге заместителя директора департамента) народной прокуратуры провинции Чжэцзян Ван Сюцзюэ.

Добавим, что в начале июня Александр Гуцан в рабочей беседе с директором Службы государственного обвинения Уганды Ангузу Лино «на полях» ПМЭФ-2026, говоря о перспективных направлениях совместной работы, затронул выработку общих подходов к вопросам возврата из-за рубежа преступных активов.

Андрей Кучеров