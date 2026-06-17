ФСБ доставила Илью Трабера в Москву
Сотрудники ФСБ доставили в Москву петербургского предпринимателя Илью Трабера и его партнера Владимира Даниленко. По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, оба фигурируют в уголовном деле, которое может быть связано с убийством выборгского депутата и предпринимателя Александра Петрова в 2020 году.
Илья Трабер
Фото: «Фонтанка.ру»
Утром 17 июня в Петербурге прошли обыски и выемки документов по адресам, связанным с господином Трабером, а также в его офисе на Старорусской улице и на ряде предприятий. Официальных сообщений о задержании не было, однако следственные действия, по данным источников, продолжаются уже в столице.
По версии следствия, Александр Петров был убит у своего дома в поселке Великое Ленинградской области выстрелом из снайперской винтовки. Расследование находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина, а основной версией считается заказное преступление, связанное с бизнесом потерпевшего.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Петербург снова бандитский».