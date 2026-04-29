Замминистра вел активный образ жизни

Квартиры, коттеджи, иномарки, ювелирные украшения и деньги в общей сложности на сумму более 6 млрд руб. изъял Никулинский райсуд Москвы у семьи бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова и связанных с ним лиц. На этом настаивала Генпрокуратура, посчитавшая, что находящийся сейчас под следствием за мошенничество экс-чиновник в свое время незаконно наладил собственный бизнес через подведомственное ему ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», работавшее в сфере системы информобеспечения безопасности населения на транспорте (СИОБНТ). Госконтракты на сотни миллионов получали подконтрольные господину Семенову и его подручным лицам фирмы, а доходы и купленную на них в том числе за границей недвижимость оформляли на членов семьи.

Алексей Семенов в Государственной думе (2019 год)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Семенов в Государственной думе (2019 год)

Решение удовлетворить иск Генпрокуратуры, который занял более 50 страниц убористого текста, приняла судья Елена Кузнецова на седьмом по счету заседании. Она согласилась обратить в доход государства имущество и денежные средства ответчиков, среди которых числились 10 юридических лиц и 16 физических во главе с 57-летним Алексеем Семеновым.

Как рассказывал “Ъ”, с 2009 по 2018 год Алексей Семенов возглавлял департамент программ развития Минтранса РФ, курируя среди прочего научно-техническую и инновационную деятельность, внедрение и использование системы ГЛОНАСС. Потом два года будущий ответчик являлся замминистра и ушел с поста в 2020 году действительным государственным советником 2-го класса, что соответствует армейскому званию генерал-лейтенанта.

В конце 2024 года экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного следственными органами СКР на транспорте на основании оперативной разработки СЭБ ФСБ.

Речь шла о хищении около 240 млн руб. при реализации госконтракта подведомственного Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», которое работает с СИОБНТ. В рамках надзора за расследованием громкого уголовного дела прокуроры и выявили коррупционную схему, в которую был вовлечен не только бывший замминистра, но и руководители ФГУП Вячеслав Смирнов, Юрий Спасский и Виктор Парахин, которые также находятся под следствием.

В прокуратуре сделали вывод, что данные лица «не соблюдали антикоррупционные обязанности, запреты и ограничения и использовали свое положение во власти и авторитет в корыстных целях». В частности, как указал в иске один из заместителей генпрокурора, они «приобретали имущество, стоимость которого превышает их законные доходы», а также «с привлечением аффилированных с ними хозяйствующих субъектов» «достигли запрещенного антикоррупционным законодательством результата в виде незаконного обогащения себя и связанных лиц».

Про господина Семенова отдельно сказано, что он злоупотреблял служебным положением, «предусматривающим возможность решения вопросов по выделению бюджетных средств» ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

Договоры с ним передавались подконтрольным махинаторам ООО — «Инфорион» и «Статус Комплайнс». С первым с 2009 года было заключено более 20 контрактов на более чем 340 млн руб. на «выполнение опытно-конструкторских работ, оказание услуг по технической поддержке вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры СИОБНТ». А вторая фирма с 2016 года получила на техподдержку и программное обеспечение этой же системы более 227 млн руб. «Их совокупная капитализация превышает 2 млрд руб., суммарная ежегодная выручка — 1,4 млрд руб.»,— выяснили в Генеральной прокуратуре.

Там также уточнили, что с помощью специалистов удалось выяснить — после поступления бюджетных денег на счета «ЗащитаИнфоТранс» часть уходила в «аффилированные должностным лицам» коммерческие структуры, а потом — в виде дивидендов — на счета их родственников и знакомых. На них покупалась недвижимость, а часть обналичивалась и выводилась в немецкую компанию SPI GmbH.

«С целью сокрытия своего реального имущественного положения, которое не могло быть достигнуто за счет заработной платы и дохода членов семьи, дорогостоящие объекты недвижимости, транспортные средства и маломерное судно Семенов в период замещения публично значимых должностей оформлял на родственников»,— сделали вывод в прокуратуре.

В приложенном большом списке указано имущество, оформленное на жившего на одну пенсию отца бывшего чиновника 1945 года рождения,— несколько квартир на севере Москвы, нежилые помещения и иномарка KIA.

На бывшую жену, с которой господин Семенов развелся еще в 2015 году, но с которой «продолжил ведение совместного хозяйства и выступал от ее имени в гражданско-правовых отношениях», были записаны нежилые помещения в столице, в том числе на Поварской улице, где расположен Верховный суд, а также недвижимость в поселке Ореанда (Крым), акции на 17,6 млн руб., коллекция из девяти элитных часов, внедорожник Porsche Cayenne и браслеты, серьги и колье «со вставками из прозрачных камней» брендов Tiffany & Co, Van Cleef & Arpels, JRM (Jewelry Repairs & More). При обыске ее квартиры в рамках уголовного дела мужа была найдена и наличность: более 4,8 млн руб., $134 тыс., €31 тыс., 1155 дирхамов, 700 юаней и 1820 шекелей.

Младший брат экс-замминистра оказался счастливым обладателем апартаментов на Ленинградском проспекте, Volkswagen Touareg, а также двухмоторной яхты Azimut-40 2011 года постройки, приобретенной в 2019 году за 7 млн руб. Не был обделен вниманием родителя и его сын 1996 года рождения, получивший автомобили Audi A8L и Toyota Land Cruiser, а также участок в 410 соток в городском округе Руза Подмосковья с коттеджем площадью 156 кв. м и 13 дополнительными постройками. Причем только строительство имения, по подсчетам надзора, обошлось не менее чем в 36 млн руб.

Кроме того, семья, по данным прокуроров, от имени экс-супруги Алексея Семенова вкладывалась в ценные бумаги и «иные биржевые операции», получив в 2017–2024 годах доход в размере 1 665 845 800 руб.

«Поскольку указанные денежные средства являются производными от использования неправомерно приобретенных активов, они не могут быть признаны законными»,— заявили представители Генпрокуратуры в суде.

Они также уточнили, что часть подобных доходов была вложена в 2021 году в покупку во Франции «не менее чем за €806 тыс. ценных бумаг, предметов быта, гардероба, обслуживание жилых помещений и транспортных средств».

Имущество других ответчиков, включая фигурантов уголовного дела, выглядит скромнее, но и тут есть квартиры, подмосковные коттеджи, джипы Range Rover, мотоциклы Harley-Davidson и акции на десятки миллионов рублей. Общая стоимость найденного прокурорами имущества превышает 6 млрд руб. «Достижение результата в виде незаконного обогащения ответчиков стало возможным благодаря использованию ими коррупционных связей и служебного положения Семенова»,— резюмировали прокуроры, отметив, что фиктивные владельцы не имели реальной финансовой возможности сами приобрести оформляемое на них имущество.

В итоге суд согласился, что все указанные объекты «обладают характером нажитых посредством коррупционного поведения, а владение ими представляет собой длящееся правонарушение, которое продолжается в настоящее время», удовлетворив иск об их изъятии в бюджет страны.

Сергей Сергеев