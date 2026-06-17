Спокойно, он Дубровский

Проживающий в Швейцарии экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский стал фигурантом уголовного дела о взятке. По версии следствия, 34 млн руб. находящийся в федеральном розыске за растрату 67-летний Дубровский получил десять лет назад за лоббирование интересов компании «Южуралмост», занимавшейся ремонтом областных дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении Бориса Дубровского, руководившего Челябинской областью с 2014 по 2019 год. По версии следствия, через посредника он получил 34 млн руб. от тогдашнего владельца компании «Южуралмост», а в прошлом руководителя отдела ФСБ по городу Златоусту Геннадия Вильшенко. По некоторым данным, соответствующие показания в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве дала бывший юрист последнего Екатерина Краснихина. Ее дело по факту растраты 263 млн руб., выделенных на ремонт региональных дорог, сейчас в особом порядке слушается в Советском райсуде Челябинска. Из показаний обвиняемой следует, что 15 ноября 2016 года ею по доверенности со счета Геннадия Вильшенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), в московском СМП-банке были сняты 34 млн руб. Впоследствии эти деньги оказались на счете ЗАО «Виста», акционером которого являлся Борис Дубровский.

Из материалов дела следует, что взятка экс-главе региона предназначалась за обеспечение «Южуралмосту» побед в тендерах на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в регионе.

3 октября 2019 года в связи с выявленным лоббированием интересов компании господина Вильшенко в отношении Бориса Дубровского было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). Основанием для этого стали итоги проверки Федеральной антимонопольной службы, выявившей признаки ограничения конкуренции при проведении десяти тендеров на контракты общей стоимостью 2,3 млрд руб. Впоследствии суд признал, что никакого антиконкурентного соглашения между главой региона, АО «Южуралмост» и министерством дорожного хозяйства области при проведении аукционов на ремонт и строительство дорог не было. Тем не менее начиная с 2015 года именно АО «Южуралмост» было фактическим монополистом в области строительства и ремонта дорог в регионе.

За то время, что Борис Дубровский руководил областью, с «Южуралмостом» были заключены контракты на 20 млрд руб. Как минимум 3 млрд руб. из этих денег, по версии следствия, могли быть похищены через фиктивные фирмы.

По этому факту с 10 февраля 2025 года также расследуется уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Его фигурантами помимо Бориса Дубровского и Геннадия Вильшенко являются еще полтора десятка чиновников миндортранса Челябинской области и руководители различных дорожных компаний. Именно в рамках этого дела 24 апреля прошлого года экс-губернатор Челябинской области был объявлен в федеральный розыск.

Свой пост Борис Дубровский покинул досрочно в марте 2019 года, перебравшись в Швейцарию, где сейчас и проживает. Адвокат господина Дубровского комментировать выдвинутые против своего доверителя обвинения отказался.

Олег Рубникович