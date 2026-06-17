ЕК запретила европейцам перепродавать российский СПГ в третьи страны

Еврокомиссия уточнила, что европейские компании не смогут перепродавать российский сжиженный природный газ за пределами ЕС после вступления в силу запрета на его импорт с 2027 года. Для покупателей «Ямал СПГ» это означает, что схема с последующим реэкспортом в Азию и другие регионы больше не будет доступна.

Речь идет прежде всего о долгосрочных контрактах, по которым газ сейчас закупают европейские компании, включая TotalEnergies, SEFE и Naturgy. Часть этих объемов изначально предполагалось направлять конечным потребителям вне Европы, однако разъяснение ЕК фактически закрывает такую возможность и усиливает риски споров о форс-мажоре и исполнении контрактов.

Для НОВАТЭКа это создает дополнительные сложности с перестройкой торговли «Ямал СПГ». Если европейские покупатели начнут отказываться от контрактов или потребуют пересмотра условий, российской компании придется самостоятельно искать новые рынки сбыта, а без расширения танкерного флота сделать это будет непросто. «Ъ» направил запрос в НОВАТЭК.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газ оказался невъездным».