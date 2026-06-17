ЕК запретила европейцам перепродавать российский СПГ в третьи страны
Еврокомиссия уточнила, что европейские компании не смогут перепродавать российский сжиженный природный газ за пределами ЕС после вступления в силу запрета на его импорт с 2027 года. Для покупателей «Ямал СПГ» это означает, что схема с последующим реэкспортом в Азию и другие регионы больше не будет доступна.
Речь идет прежде всего о долгосрочных контрактах, по которым газ сейчас закупают европейские компании, включая TotalEnergies, SEFE и Naturgy. Часть этих объемов изначально предполагалось направлять конечным потребителям вне Европы, однако разъяснение ЕК фактически закрывает такую возможность и усиливает риски споров о форс-мажоре и исполнении контрактов.
Для НОВАТЭКа это создает дополнительные сложности с перестройкой торговли «Ямал СПГ». Если европейские покупатели начнут отказываться от контрактов или потребуют пересмотра условий, российской компании придется самостоятельно искать новые рынки сбыта, а без расширения танкерного флота сделать это будет непросто. «Ъ» направил запрос в НОВАТЭК.
Подробнее — в материале «Ъ» «Газ оказался невъездным».
Решение Еврокомиссии является частью более широкого плана ЕС по полному отказу от российского газа, включая СПГ, к 2027 году. Хотя ЕС последовательно стремится сократить зависимость от российских энергоносителей с 2022 года, закупки СПГ из России в ряд европейских стран даже росли, компенсируя сокращение трубопроводных поставок. Отмечается, что запрет на импорт СПГ из РФ в Европу, вероятно, будет введен с начала 2027 года для долгосрочных контрактов и с апреля 2026 года для краткосрочных. Венгрия и Словакия выступают против полного запрета импорта российского газа и даже оспаривают это решение в Суде ЕС, заявляя, что государства-члены ЕС имеют право самостоятельно определять свою энергетическую политику.
Запрет на реэкспорт российского СПГ через европейские порты в третьи страны является новым элементом санкционного давления, который, по оценкам экспертов, затронет логистику и приведет к росту издержек для российских поставщиков. Ранее уже были введены ограничения на перевалку российского СПГ в европейских портах, а также запрет на услуги СПГ-терминалов с 1 января 2027 года. Эти меры создают для европейских компаний, имеющих долгосрочные контракты с российскими поставщиками, почву для заявлений о форс-мажоре, что может привести к сложным арбитражным разбирательствам.