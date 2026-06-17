Финал следующего Кубка России по футболу пройдет 6 июня

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание следующего розыгрыша FONBET Кубка России. Финал турнира в сезоне-2026/27 пройдет 6 июня.

Встречи первого раунда «пути регионов» пройдут 29 июля. Групповой этап «пути РПЛ» стартует 5 августа и завершится 25 ноября. Play-off начнется 3 марта и закончится 20 мая.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В решающем матче прошлого розыгрыша турнира он в серии пенальти обыграл «Краснодар».

Арнольд Кабанов