Медицину потянуло в регионы

Группа компаний «Мать и дитя» выкупила новосибирские клиники «Здравица» за 900 млн руб. Этот бизнес ранее развивала семья сооснователя «Сибирского берега» Вадима Сухарева. Медицинские компании наращивают региональную экспансию из-за высокой конкуренции и отсутствия потенциала роста в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Группа компаний «Мать и дитя» купила новосибирскую сеть медцентров «Здравица». Об этом говорится в сообщении компании. Сумма сделки составила 900 млн руб. В ее периметр войдут шесть амбулаторно-поликлинических центров.

«Здравицу» создали в 2003 году Вадим и Наталья Сухаревы. На конец 2025 года они в равных долях контролировали ООО ЦСМ «Здравица», основное юрлицо сети. Вадим Сухарев — один из основателей компании «Сибирский берег», в портфель которой входили бренды снеков «Кириешки» и BeerKa. В 2009 году структуру выкупил холдинг «КДВ Групп», владельцев которого в 2025 году признали экстремистами. Компанию суд по иску Генпрокуратуры взыскал в доход РФ. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка ООО ЦСМ «Здравица» увеличилась на 9,2%, до 991,6 млн руб., а чистая прибыль — на 9,7%, до 26 млн руб.

Компания «Мать и дитя» основана в 2006 году гинекологом Марком Курцером. Объединяет 96 медучреждений, работает в 35 регионах РФ. В 2025 году выручка ГК «МД Медикал» составила 43,5 млрд руб., увеличившись на 31,2% год к году. Чистая прибыль выросла на 8,5%, до 11 млрд руб.

Мощность шести клиник, которые вошли в сделку «Мать и дитя» и «Здравицы», позволяет проводить 525 тыс. амбулаторных приемов в год. В медцентрах работает 235 врачей. Бренд после сделки «Здравица» сохранит.

В Новосибирске у группы «Мать и дитя» действует клинический госпиталь «Авиценна». Он включает перинатальный центр, многопрофильную клинику и центр репродуктивной медицины. В городе также расположены госпиталь и две клиники «Эксперт», сеть которых ГК «Мать и дитя» купила в 2025 году за 8,5 млрд руб. После завершения текущей сделки бренды «Мать и дитя», «Эксперт» и «Здравица» в Новосибирске планируют объединить.

Поликлиническая сеть «Здравицы», флагманскими направлениями которой считаются педиатрия и женское здоровье, поможет ГК «Мать и дитя» нарастить поток клиентов, считает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев.

Крупные игроки рынка медуслуг все активнее проводят экспансию в регионы. Европейский медицинский центр (EMC) в конце 2025 года объединился с сетью клиник «Скандинавия», работающей в Санкт-Петербурге, Вологде и Казани. «Медси» в 2025 году приобрела «Елизаветинскую больницу» в Краснодаре и долю в клинико-диагностическом комплексе «Русмед» в Нижнем Новгороде, а в 2026 году — долю в нижегородской сети «Александрия».

Региональная экспансия выглядит оправданной, поскольку в Москве и Санкт-Петербурге высокая конкуренция, дорогие помещения, борьба за кадры и высокая стоимость привлечения пациента, отмечает Александр Зайцев. В крупных городах за Уралом, по его словам, потенциал еще сохраняется, особенно там, где есть платежеспособный спрос, но предложение качественной частной медицины пока менее насыщено. «Новосибирск как раз относится к таким рынкам»,— говорит эксперт.

Виктория Колганова