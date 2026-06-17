Прибыль банка «Санкт-Петербург» снизилась более чем на 40% за пять месяцев 2026 года

Банк «Санкт-Петербург» опубликовал финансовые показатели по РСБУ за январь–май 2026 года. Он зафиксировал снижение прибыли на фоне сокращения доходности.

Чистая прибыль до налогообложения за пять месяцев составила 18,5 млрд рублей, что на 42,2% меньше, чем годом ранее. В мае показатель снизился на 58,5% и достиг 2,6 млрд рублей.

Чистая прибыль после уплаты налога за январь–май уменьшилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,5 млрд рублей. В мае она сократилась на 64,6% — до 1,9 млрд рублей.

На 1 июня 2026 года кредитный портфель банка до вычета резервов составил 900,9 млрд рублей, снизившись на 4% с начала года. Корпоративный портфель уменьшился на 6,2% и составил 690,9 млрд рублей, тогда как розничный вырос на 4,1% — до 210 млрд рублей.

Средства клиентов достигли 895,8 млрд рублей, увеличившись на 2,5% с начала года. При этом корпоративные средства практически не изменились и составили 366,1 млрд рублей (+0,1%), а розничные выросли на 4,2% — до 529,7 млрд рублей.

Матвей Николаев