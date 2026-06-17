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Джим Хиллер стал главным тренером клуба НХЛ «Торонто»

Джим Хиллер назначен главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс». Срок соглашения с канадским специалистом не уточняется.

Джим Хиллер

Джим Хиллер

Фото: David Zalubowski, File, AP

Джим Хиллер

Фото: David Zalubowski, File, AP

На этом посту он сменил Крейга Беруби. «Торонто» завершил прошедший регулярный чемпионат на последней строке Атлантического дивизиона, набрав 78 очков в 82 матчах. Команда впервые с 2016 года не смогла пробиться в play-off.

«Я с нетерпением жду начала работы с нашими игроками и готов сделать все возможное, чтобы помочь этой команде полностью раскрыть свой потенциал»,— приводит слова Джима Хиллера пресс-служба «Мейпл Лифс». Канадец стал 41-м главным тренером «Торонто» с момента его основания в 1917 году.

Ранее 57-летний Джим Хиллер возглавлял «Лос-Анджелес Кингс». Также специалист работал ассистентом в «Нью-Йорк Айлендерс» ,«Торонто» и «Детройт Ред Уингз».

Таисия Орлова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Увольнение Крейга Беруби, предшествовавшее назначению Джима Хиллера, было связано с «сменой курса внутри организации», а не с оценкой работы тренера. Беруби возглавлял «Торонто» два сезона и ранее привел «Сент-Луис Блюз» к Кубку Стэнли в 2019 году.

Сам Хиллер, до своего назначения главным тренером «Торонто», имел опыт работы главным тренером в «Лос-Анджелес Кингс», а также ассистентом в «Нью-Йорк Айлендерс», «Торонто» и «Детройт Ред Уингз». Назначения новых главных тренеров клубов НХЛ происходят регулярно, за последний год об этом сообщали «Филадельфия», «Бостон Брюинс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

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