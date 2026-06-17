Джим Хиллер стал главным тренером клуба НХЛ «Торонто»

Джим Хиллер назначен главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс». Срок соглашения с канадским специалистом не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джим Хиллер

Фото: David Zalubowski, File, AP Джим Хиллер

Фото: David Zalubowski, File, AP

На этом посту он сменил Крейга Беруби. «Торонто» завершил прошедший регулярный чемпионат на последней строке Атлантического дивизиона, набрав 78 очков в 82 матчах. Команда впервые с 2016 года не смогла пробиться в play-off.

«Я с нетерпением жду начала работы с нашими игроками и готов сделать все возможное, чтобы помочь этой команде полностью раскрыть свой потенциал»,— приводит слова Джима Хиллера пресс-служба «Мейпл Лифс». Канадец стал 41-м главным тренером «Торонто» с момента его основания в 1917 году.

Ранее 57-летний Джим Хиллер возглавлял «Лос-Анджелес Кингс». Также специалист работал ассистентом в «Нью-Йорк Айлендерс» ,«Торонто» и «Детройт Ред Уингз».

Таисия Орлова