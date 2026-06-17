В регламент Кубка России по футболу внесены изменения

Российский футбольный союз (РФС) внес изменения в формат FONBET Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Изменены названия раундов. Решающий матч турнира будет называться финалом, а не суперфиналом. Play-off «пути РПЛ» и «пути регионов» будут начинаться с 1/8 финала, а не четвертьфиналов. И «верхняя», и «нижняя» сетки будут завершаться полуфиналами, а не финалами.

Помимо этого, претерпела изменения система определения хозяев поля в матчах «пути РПЛ». Ранее очередность определялась жребием. Теперь в 1/8 финала первый матч двухматчевого противостояния на своем поле будет проводить клуб, занявший второе место в группе. С четвертьфинала первую встречу будет принимать команда, набравшая меньше очков на групповом этапе (при равенстве очков — та, у которой хуже дополнительные показатели).

Новый розыгрыш Кубка России начнется 28 июля. Действующим обладателем трофея является московский «Спартак».

Арнольд Кабанов