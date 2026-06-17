ЗакС одобрил в первом чтении новые ограничения для нестационарной торговли

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло законопроект, согласно которому нестационарные торговые объекты (НТО) на частных земельных участках можно будет размещать только при условии включения в утвержденную схему размещения. Если документ будет окончательно утвержден, новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге изменят правила размещения киосков и ларьков на частной территории

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге изменят правила размещения киосков и ларьков на частной территории

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сейчас киоски и ларьки могут устанавливаться без обязательного прохождения ряда процедур, включая согласование места размещения, внешнего вида и требований безопасности. После вступления закона в силу порядок формирования и утверждения схемы НТО будет определять правительство Санкт-Петербурга.

Изначально планировалось, что нормы начнут действовать с сентября, однако сроки вступления в силу были перенесены на полгода. За размещение объектов вне утвержденной схемы предусмотрены штрафы: для граждан — до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Матвей Николаев