По итогам первого квартала 2026 года компания «Балтийский лизинг» подтвердила лидерские позиции в рэнкинге «Эксперт РА» сразу по нескольким ключевым показателям. Объем нового бизнеса превысил 19 млрд рублей, что позволило закрепиться в числе крупнейших федеральных игроков отрасли, а также сохранить первое место на рынке Санкт-Петербурга (7,5 млрд).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг» Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

По данным отраслевого рэнкинга, сумма новых договоров компании в первом квартале достигла почти 29 млрд рублей, а совокупный лизинговый портфель по состоянию на 1 апреля 2026 года превысил 275 млрд. Кроме того, «Балтийский лизинг» сохраняет один из самых высоких кредитных рейтингов среди компаний без государственного участия (ruAA-), что свидетельствует о финансовой надежности, прозрачности и устойчивой бизнес-модели.

Одним из ключевых преимуществ «Балтийского лизинга» остается широкая диверсификация портфеля по сегментам рынка. По итогам квартала компания занимает первое место по объему нового бизнеса в деревообрабатывающем оборудовании (213 млн рублей), сохраняет высокие позиции в категории «Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование» (1,6 млрд рублей), входит в тройку лидеров в полиграфическом оборудовании и оборудовании для пищевой промышленности, а также в сегменте морских и речных судов.

Весомую долю в новом бизнесе по-прежнему формируют легковой транспорт с объемом новых сделок более 6,2 млрд рублей и сельскохозяйственная техника (1,29 млрд). В этих сегментах компания занимает четвертую строчку рэнкинга, а также входит в пятерку лидеров в лизинге строительной и дорожно-строительной техники (2,5 млрд).

«Широкая диверсификация портфеля по отраслям является залогом нашей устойчивости в условиях волатильности рынка. Мы никогда не фокусировали внимание на одном сегменте, каким бы успешным и прибыльным он ни казался в определенный момент времени. При этом мы не боимся “здорового риска” и смело идем в малознакомые, инновационные сегменты, если видим в них потенциал для клиента. Это, например, работа с газобаллонным оборудованием и ремоторизация. Фокус на малоконкурентных продуктах позволил нам расширить свой портфель и еще больше увеличить степень диверсификации по итогам первого квартала»,— заявил первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

«Балтийский лизинг» — игрок федерального масштаба — обладает сетью филиалов по всей стране, от Калининграда до Южно-Сахалинска. Эффективная трансформация бизнес-модели и клиентского сервиса, которая затронула каждый регион присутствия, отражается в высоких показателях. Так, компания сохраняет бесспорное лидерство на рынке Санкт-Петербурга, где расположен ее головной офис, с объемом нового бизнеса более 7,5 млрд рублей. Это подтверждает прочные рыночные позиции в ключевом регионе и высокое доверие клиентов из Северо-Западного федерального округа. Кроме того, «Балтийский лизинг» входит в пятерку лидеров в Уральском федеральном округе и развивает присутствие в новых регионах.

Стоит отметить, что «Эксперт РА» впервые подводит промежуточные, квартальные итоги для максимально точного мониторинга состояния отрасли. При этом главным ориентиром для всего рынка остается годовой рэнкинг, результаты которого являются более полным отражением экономической картины, так как учитывают множество сезонных факторов и изменений в рыночной конъюнктуре, которые так или иначе оказывают влияние на показатели бизнеса. Так, по итогам 2025 года «Балтийский лизинг» занимает четвертое место в отраслевом рэнкинге и является, по сути, крупнейшей частной компанией после трех игроков с госучастием.

ООО «Балтийский лизинг»