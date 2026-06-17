Минтранс мониторит работу аэропортов после ограничений воздушного пространства

Министерство транспорта России и подведомственные ему Росавиация и Ространснадзор наблюдают за работой аэропортов и авиакомпаний, сообщает пресс-служба агентства. Мониторинг ведется после введенных ограничений воздушного пространства.

Как сообщили в Росавиации, на 16:50 мск ограничения продолжали действовать в аэропортах Сочи и Геленджика. «Остальные аэропорты России отправляют и принимают рейсы»,— указано в заявлении агентства в «Максе».

Сейчас в сочинском аэропорту находятся 18 самолетов, на запасных аэродромах — пять. До конца дня в аэропорт должны прибыть 48 рейсов. Отменено 14 входящих рейсов и 11 на вылет. В зависимости от времени ожидания перенесенного рейса для пассажиров организовано размещение в гостиницах. Представители авиакомпаний обеспечивают людей едой и напитками.

Ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах Геленджика и Сочи ввели в 14:49 и 15:52 соответственно. Мэр Сочи Андрей Прошунин вскоре сообщил об угрозе атаки БПЛА. В 17:43 угрозу отменили.