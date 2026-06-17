Германия заглядывает в «альтернативное» будущее

Последние опросы общественного мнения в Германии зафиксировали тектонический сдвиг в настроениях немецкого общества. Правая «Альтернатива для Германии» впервые стала фаворитом как на востоке, так и на западе страны, обрушив концепцию географического разделения Германии по признаку политических предпочтений избирателей. В масштабе страны партия также пошла на рекорд, достигнув 29% поддержки и зафиксировав беспрецедентный отрыв в 9% от правящего блока христианских демократов и христианских социалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Mang / Reuters Фото: Christian Mang / Reuters

16 июня сразу несколько опросов различных институтов общественного мнения зафиксировали рекордные 29% поддержки «Альтернативы для Германии». При этом опрос YouGov дал правящему блоку ХДС/ХСС 20% поддержки, а INSA — 22%. Несколько выбиваются из картины лишь показатели Forsa — эта служба дает «Альтернативе» 27%, а правящему блоку — 21%. Так или иначе, разрыв в 9% между этими двумя политическими силами соцопросы фиксируют впервые.

Но более примечателен другой показатель: в опросе INSA «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией и на востоке, и на западе страны.

Разница в цифрах колоссальна: в восточных землях поддержка «АдГ» достигает 40%, в то время как на западе — 26,5%. ХДС/ХСС получает 24% и 14,5% голосов избирателей.

С первого взгляда кажется, что эти показатели крайне далеки друг от друга, и в этом есть рациональное зерно. Однако и восток, и запад фиксируют рост правых настроений, который выходит за пределы разделения на бывшую ФРГ и ГДР. Этот сдвиг отражает новую реальность: внутригерманские проблемы, которые подпитывают рейтинги «Альтернативы», теперь одинаково остро воспринимаются по всей стране, и западный избиратель больше не имеет «иммунитета» против радикальной повестки.

Текущий электоральный потенциал «Альтернативы для Германии» более ранний опрос INSA оценивает в 35% — такого уровня сейчас тяжело будет достичь даже правящей коалиции ХДС/ХСС с социал-демократами. Фактически правые вышли на общенациональный уровень, став доминантной силой, вокруг которой до сих пор существует брандмауэр — негласное соглашение мейнстримных политических сил не сотрудничать с «АдГ». Удерживать его при таком общественном давлении в перспективе станет все сложнее: из маргинальной партии «Альтернатива» переходит в категорию тяжеловеса и политической силы, которая смогла перетянуть на себя статус защитника и рабочего класса, и молодежи, апеллируя к насущным проблемам миграции и спада промышленности.

В таких условиях действующему правительству во главе с канцлером Фридрихом Мерцем станет все сложнее удерживать фланг. Его позиции были шаткими изначально, сейчас же, когда, по данным INSA, работой правительства удовлетворены лишь 16% немцев, а самого Мерца поддерживают 15%, кажется, что выбраться из этой точки почти невозможно.

Объективных причин, по которым тренд на усиление правых взглядов может прерваться, а правительство резко заработает очки в глазах общественности, не просматривается, а значит, точка кипения для немецкого общества еще впереди.

Еще весной аналитики называли предстоящие в сентябре земельные выборы в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге—Передней Померании и в Берлине серьезным испытанием для правительства Германии. Теперь же, если тренд продолжит усиливаться, они могут стать настоящим землетрясением. По прогнозам, в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге—Передней Померании «Альтернатива» придет первой с большим отрывом: ее рейтинги в этих землях колеблются в районе 37–41%. При такой поддержке партия не просто сможет победить на региональном уровне в восточных землях, но, не исключено, даже единолично сформировать правительство. Хватит ли традиционным партиям голосов, чтобы просто представить альтернативную коалицию, неизвестно.

Такой сценарий неизбежно подогреет внутренние процессы в правящих партиях. Немецкие СМИ уже не раз сообщали о циркулирующих среди консерваторов идеях сменить канцлера или же отказаться от брандмауэра, чтобы сохранить часть переходящего к «Альтернативе» электората. Для СДПГ результаты земельных выборов также станут шоковой терапией, которая всерьез поставит вопрос о выходе из правящей коалиции ради политического выживания. Союз ХДС/ХСС и СДПГ во главе с Мерцем сейчас крайне токсичен для обеих сторон.

Говорить о том, что победа «АдГ» на местных выборах непременно приведет к переформатированию коалиции на федеральном уровне и досрочным выборам, пока рано: опасение надвигающегося политического кризиса и краха традиционных партий — сильный сдерживающий фактор для обеих сторон. Однако ясно одно: уже осенью «Альтернатива» перестанет быть просто «лидером социологических опросов» и превратится в доминирующую силу в местных парламентах, полностью перехватив политическую инициативу у парализованного правительства в Берлине.

Вероника Вишнякова