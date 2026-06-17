Президент Филиппин пригласил Путина на 25-й саммит АСЕАН в ноябре

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший пригласил российского коллегу Владимира Путина на 25-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Манилу в ноябре. Встреча политиков состоялась в Казани на саммите Россия — АСЕАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фердинанд Маркос-младший

Фото: пресс-служба президента РФ Фердинанд Маркос-младший

Фото: пресс-служба президента РФ

«Как председатель, я хотел бы пригласить вас принять участие в 25-м саммите АСЕАН, который пройдет в Маниле в ноябре этого года»,— подчеркнул президент Филиппин.

17 июня Владимир Путин открыл марафон двусторонних встреч на саммите в Татарстане переговорами с президентом Филиппин. Господин Маркос-младший поблагодарил российского коллегу за радушный прием в России. Поездка филиппинского политика в Казань на саммит — его первый визит в Россию в качестве президента.

Как ранее рассказали в Кремле, Владимир Путин проведет несколько двусторонних встреч на саммите. В частности, сегодня российский президент встретится с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Вечером состоится встреча господина Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Пятый саммит Россия — АСЕАН проходит с 17 по 19 июня. Он приурочен к 35-летию отношений сторон.