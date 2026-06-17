Президент Филиппин пригласил Путина на 25-й саммит АСЕАН в ноябре
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший пригласил российского коллегу Владимира Путина на 25-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Манилу в ноябре. Встреча политиков состоялась в Казани на саммите Россия — АСЕАН.
Фердинанд Маркос-младший
Фото: пресс-служба президента РФ
«Как председатель, я хотел бы пригласить вас принять участие в 25-м саммите АСЕАН, который пройдет в Маниле в ноябре этого года»,— подчеркнул президент Филиппин.
17 июня Владимир Путин открыл марафон двусторонних встреч на саммите в Татарстане переговорами с президентом Филиппин. Господин Маркос-младший поблагодарил российского коллегу за радушный прием в России. Поездка филиппинского политика в Казань на саммит — его первый визит в Россию в качестве президента.
Как ранее рассказали в Кремле, Владимир Путин проведет несколько двусторонних встреч на саммите. В частности, сегодня российский президент встретится с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Вечером состоится встреча господина Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Пятый саммит Россия — АСЕАН проходит с 17 по 19 июня. Он приурочен к 35-летию отношений сторон.
Приглашение президента Филипин на 25-й саммит АСЕАН в ноябре в Манилу предшествовало приглашению филиппинской стороной Владимира Путина посетить саммит АСЕАН, направленному в прошлом году или в начале текущего года. На тот момент ответа от российской стороны не поступало. Власти Филиппин также планировали пригласить Владимира Путина на саммит АСЕАН в 2026 году, когда Филиппины будут председательствовать в Ассоциации. Саммит Россия — АСЕАН, на котором состоялось текущее приглашение, является пятым по счету и приурочен к 35-летию отношений между сторонами.