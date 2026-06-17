Путин прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

Президент Владимир Путин прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Сегодня в 18:00 мск состоится торжественный прием от имени российского президента в честь прибывших глав делегаций. Он пройдет в Татарском государственном академическом театре им. Камала.

На саммите Владимир Путин также проведет несколько двусторонних встреч. В частности, сегодня российский президент проведет переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Вечером пройдет встреча господина Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Пятый саммит Россия — АСЕАН проходит с 17 по 19 июня. Он приурочен к 35-летию отношений сторон. Владимир Путин и Фердинанд Маркос–младший — президент возглавляющих в этом году АСЕАН Филиппин — будут сопредседателями саммита.

АСЕАН основана в 1967 году, в нее входят Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины.