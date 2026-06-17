Петербуржцы сообщают о сбоях мобильного интернета

В Петербурге вечером 17 июня зафиксированы массовые перебои с мобильным интернетом. По данным Downdetector, количество жалоб за последний час достигло почти 300, за сутки — около 2 тыс. Пользователи сообщают, что связь нестабильна у нескольких операторов, а доступны только ресурсы из «белого списка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Связь нестабильна у нескольких операторов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Связь нестабильна у нескольких операторов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сбои наблюдаются на фоне отсутствия официальных предупреждений об ограничениях от властей. Ранее в городе уже фиксировались аналогичные проблемы — в частности, во время ПМЭФ-2026 и атак беспилотников на Ленинградскую область.

Кирилл Конторщиков