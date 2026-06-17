Частная мадонная компания

В ГМИИ имени Пушкина проходит необычный выставочный проект «Мадонны Ренессанса. Из частных собраний». Каждые две недели зрителям показывают по одной картине итальянских мастеров эпохи Возрождения. Всего намечено четыре произведения, предоставленных музею коллекционерами. Можно удивиться виртуозному соединению строгой византийской традиции с теплым ренессансным гуманизмом. А можно — и это тянет на отдельный сюжет — задуматься о том, как музеям делать выставки в нынешних непростых условиях. Комментирует Ксения Воротынцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина художника Джованни Беллини «Мадонна с младенцем»

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Картина художника Джованни Беллини «Мадонна с младенцем»

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В жанре моновыставок — то есть показа одной картины — есть своя прелесть. Особенно сейчас в перенасыщенное информацией время, когда иной раз с порога ощущаешь «музейную усталость». Выставки обрушивают на зрителя десятки и даже сотни работ, знакомство с которыми требует элементарной физической выносливости. В этом смысле аскетичность «Мадонн Ренессанса» позволяет задержаться у произведения подольше, а не осматривать на бегу — и ощутить нечто вроде детокса.

Куратором проекта выступила Виктория Маркова, главный научный сотрудник ГМИИ имени Пушкина. На первой выставке представили картину «Мадонна с двумя играющими младенцами», автором которой считается один из учеников Леонардо да Винчи. Ныне вплоть до 28 июня зрители могут увидеть «Мадонну с Младенцем» венецианца Джованни Беллини. Затем ее сменят работы Луки Синьорелли и Франческо Граначчи. Все они посвящены образам Богоматери и младенца Христа — важнейшим для западноевропейского искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-показ выставочного проекта «Мадонны Ренессанса»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пресс-показ выставочного проекта «Мадонны Ренессанса»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Здесь сложно удержаться от соблазна и не вспомнить, как в конце 2014 года под католическое Рождество Виктория Маркова открывала в Пушкинском выставку шедевров мастеров Возрождения из итальянских музеев. Их тоже объединял образ Мадонны — и даже картин было четыре, только представленных сразу в одном зале. Одним из авторов также был Джованни Беллини: из венецианской Галереи академии приехала «Мадонна с херувимами». Сегодня это повторить невозможно: международный музейный обмен поставлен на паузу. А ведь произведений Беллини — как и Синьорелли с Граначчи — до сих пор нет в наших музеях.

И тут на первый план выходят частные коллекционеры. Именно они предоставили материал для проекта «Мадонны Ренессанса». На первой из выставок можно было увидеть картину, изображающую Мадонну с двумя младенцами — Христом и Иоанном Крестителем. Младенец Иисус держал в руке щегла — символ страстей Христовых, а Иоанн Креститель обнимал агнца, обозначающего жертву Христа. Авторство было указано аккуратно: «Мастерская Леонардо да Винчи». В российских музеях представлено лишь две картины гения Ренессанса, обе — в Эрмитаже: «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа». Когда-то и «Мадонну с двумя младенцами» относили к их числу, но позднее пришли к выводу, что она создана кем-то из учеников — леонардесков. Последователей у Леонардо было множество, и весьма разной степени одаренности, а споры об атрибуции его произведений вспыхивают с завидной регулярностью: судьба многомиллионного «Спасителя мира» исчерпывающий тому пример. Как сообщалось в экспликации «Мадонны с двумя младенцами», под красочным слоем обнаружили тончайший подготовительный рисунок: возможно, именно он был выполнен да Винчи, а над живописью работали уже ученики.

Глубокие и звонкие краски, словно наполненные венецианским воздухом, отличают картину Беллини, выставленную в Пушкинском сейчас. Здесь много человеческого тепла и нежности: больше, чем у предшественников — строгих торжественных ликов византийских икон.

Можно смотреть не только вверх, но и вокруг себя — и видеть отблески божественного на самых обычных вещах. Истина, сегодня почти избитая, в этих вещах еще свежа и наполнена чистой радостью. Сохранится ли она в следующих сериях проекта — станет ясно в ближайшие недели.

Ксения Воротынцева