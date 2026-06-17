Вологодская область исполнила бюджет 2025 года без коммерческих кредитов

На публичных слушаниях в областном парламенте подвели итоги исполнения бюджета Вологодской области за 2025 год. Доходы составили 129,8 млрд рублей, расходы — 168,3 млрд рублей. Бюджет исполнен без привлечения коммерческих кредитов, с приоритетом социальной сферы (58% расходов) и развития (почти 30%). Госдолг сокращен на 1,5%, муниципальный долг — на 440,7 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дополнительный эффект от работы с доходными резервами составил 2,5 млрд рубле

Фото: Правительство Вологодской области Дополнительный эффект от работы с доходными резервами составил 2,5 млрд рубле

Фото: Правительство Вологодской области

Замгубернатора Александра Гуркина отметила, что даже в условиях снижения поступлений по налогу на прибыль регион сохранил финансовую устойчивость и выполнил все социальные обязательства. Дополнительный эффект от работы с доходными резервами составил 2,5 млрд рублей, средства направлены на развитие муниципалитетов.

Кирилл Конторщиков