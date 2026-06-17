Верховный суд не позволил банкроту уйти от возмещения ущерба за автоаварию

Экономколлегия Верховного суда РФ (ВС) признала незаконным поведение виновника ДТП, который даже не попытался возместить вред пострадавшему и сразу инициировал собственное банкротство. История началась летом 2023 года, когда Леонид Королев купил мотоцикл и в тот же день, еще не получив полис ОСАГО, попал в аварию и повредил автомобиль Александра Сорокина. Суды признали виновником ДТП мотоциклиста и взыскали с него около 700 тыс. руб. ущерба. Но вместо выплат господин Королев в октябре 2024 года инициировал собственное банкротство.

По итогам банкротной процедуры арбитражный суд Волгоградской области отказался списать мотоциклисту долги. Однако апелляция и окружная кассация освободили банкрота от обязательств перед владельцем поврежденного автомобиля. Судьи указали, что на оформление ОСАГО дается десять дней, а умысел или грубая неосторожность в самом факте ДТП не доказаны. Однако потерпевший в аварии обжаловал акты в ВС, настаивая, что должник злостно уклонялся от выплат.

Дело передали в экономколлегию ВС, которая в итоге отменила решения апелляции и окружной кассации и отказала банкроту в списании долгов. ВС пояснил, что причинение вреда без умысла и в рамках законного срока оформления ОСАГО не отменяет того факта, что должник даже не попытался загладить причиненный им ущерб. Ключевая проблема в том, что мотоциклист не предпринял никаких попыток погасить задолженность перед пострадавшим и подал на свое банкротство с намерением избежать ответственности. Злостное уклонение от выплаты долгов является незаконным, что не позволяет освободить банкрота от обязательств, заключила высшая инстанция.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» — «Езда без страха и упрека».

Ян Назаренко