Езда без страха и упрека

Верховный суд (ВС) разъяснит, в каких случаях виновника ДТП в рамках банкротства нельзя освободить от выплаты компенсации ущерба чужому имуществу. Гражданин, управляя свежекупленным мотоциклом без обязательной страховки, повредил чужой автомобиль, за что с него взыскали около 700 тыс. руб. Нарушитель обанкротился и по итогам процедуры просил списать ему этот долг. Суд первой инстанции отклонил его просьбу, но апелляция и окружная кассация сочли возможным освободить должника от обязательств перед потерпевшим. Теперь в ситуации разберется ВС.

ВС рассмотрит банкротный спор, возникший в результате дорожно-транспортного происшествия. 22 июля 2023 года Леонид Королев приобрел мотоцикл и, не успев получить полис ОСАГО, в тот же день попал на нем в аварию. Гражданина признали виновным в ДТП и привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД). В происшествии пострадал автомобиль Александра Сорокина. По его иску в сентябре 2024 года Волжский горсуд Волгоградской области взыскал с виновника аварии 692 тыс. руб. компенсации ущерба. Но получить реальное возмещение собственник поврежденного автомобиля не смог — в октябре 2024 года, спустя месяц после вынесения судебного решения о взыскании, Леонид Королев подал на свое банкротство.

Вина и долги

Дело о несостоятельности гражданина рассматривал Арбитражный суд Волгоградской области. В ноябре 2024-го нарушителя признали банкротом, причем его единственным кредитором оказался господин Сорокин. При завершении процедуры несостоятельности должник попросил освободить его от непогашенного долга перед Александром Сорокиным. Но суд отказал, расценив управление транспортным средством без страхового полиса «заведомо незаконным действием» по смыслу пункта 4 статьи 213.28 закона о банкротстве. Этот пункт содержит основания для отказа списать долги гражданам-банкротам, включая случаи, когда «при возникновении или исполнении обязательства гражданин действовал незаконно».

Однако вышестоящие инстанции заняли противоположную позицию. Апелляция и окружная кассация указали, что гражданин не освобождается от долгов только в четко очерченных законом случаях, под которые данная ситуация не подпадает.

Сам по себе факт привлечения должника к административной ответственности не является основанием для отказа списать долги.

На оформление же договора ОСАГО гражданину дается десять дней после приобретения транспорта, поэтому, садясь за руль, банкрот не действовал незаконно, пояснялось в судебных решениях. Долги по возмещению вреда имуществу кредитора не списываются только при наличии в действиях должника умысла или грубой неосторожности, но такая форма вины компетентными органами не устанавливалась, отметили суды. В результате инстанции позволили Леониду Королеву освободиться от обязательств перед господином Сорокиным.

Владелец пострадавшего автомобиля с этим не согласился и подал жалобу в ВС. Александр Сорокин полагает, что отсутствие полиса ОСАГО было грубой неосторожностью со стороны банкрота и лишило кредитора возможности отремонтировать автомобиль за счет страховки. А нижестоящие суды проигнорировали то, что должник даже не предпринял попыток возместить ущерб и, вероятно, инициировал процедуру банкротства исключительно для уклонения от исполнения судебного решения о взыскании компенсации, говорится в жалобе. Между тем постановление пленума ВС №45 от 13 октября 2015 года не допускает освобождения от обязательств гражданина, который «злостно уклонялся от погашения» долга, что относится к незаконным действиям. В таких условиях освобождать его от выплат пострадавшему недопустимо, считает кредитор. ВС заинтересовали эти доводы, дело передали на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначено на 1 июня.

Добро и совесть

Советник практики банкротства и корпоративных споров BLG Антон Бусыгин отмечает, что в последнее время ВС все больше внимания уделяет делам о банкротстве граждан и все чаще указывает на недопустимость освобождения от исполнения обязательств без проверки и анализа всех обстоятельств дела. В целом прослеживается процесс тонкой перенастройки потребительского банкротства, замечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков: «ВС пресекает массовое списание долгов просто из-за того, что должник так хочет».

Ведущий юрист АБ КИАП Анна Андреева считает более правильным вывод первой инстанции об отказе в списании долгов.

Нарушение ПДД, по ее мнению, совершается умышленно или по грубой неосторожности, а значит, требование о возмещении вреда имуществу, причиненного в автоаварии, не подлежит списанию. «Выезжая на дорогу, любой водитель вправе рассчитывать на то, что ущерб ему будет возмещен по страховке причинителя вреда. Пользование транспортом без ОСАГО запрещено, а иной подход ставит всех добросовестных водителей в неравное положение по сравнению с теми, кто не выполняет базовые требования закона без уважительных причин»,— добавляет господин Пермяков. Господин Бусыгин тоже считает «выезд на дорогу без страхового полиса осознанным нарушением закона».

Впрочем, есть и другие мнения. На момент ДТП у нового собственника было в запасе время (десять дней) на оформление ОСАГО, поэтому сам по себе выезд на дорогу без страховки еще не образует основания для отказа в списании долгов, считает управляющий партнер юркомпании «Один к одному» Даниил Наймушин. «Это деликт, ответственность за который ограничивается возмещением вреда, а не пожизненным сохранением долга после банкротства»,— уточняет юрист.

Антон Бусыгин полагает, что ВС проводит донастройку практики «в сторону более осмотрительного подхода к освобождению должников от обязательств».

Экономколлегия хочет дать ориентиры судам и сформировать критерии, которые имеют значение, уточняет партнер Forward Legal Олег Шейкин. По его мнению, в банкротном деле Леонида Королева ВС заинтересовался не столько нарушением со стороны банкрота, которое привело к взысканию компенсации, сколько его действиями после возникновения долга. В связи с этим необходимо выяснить, была ли у должника в процедуре банкротства возможность хотя бы частично погасить долг, не скрывал ли он доходы и активы, предоставлял ли всю информацию управляющему, отмечает господин Наймушин.

4938 гражданам-банкротам в 2025 году было отказано в списании долгов по завершении процедуры реализации имущества, по данным ЕФРСБ.

Анна Андреева обращает внимание на то, что процедура длилась около года, но неясно, пытался ли должник трудоустроиться и за счет каких средств он существовал в этот период. Юрист уточняет, что перечисленные в законе о несостоятельности случаи недобросовестного поведения должника не являются исчерпывающими, поскольку показывают лишь частные примеры. По мнению господина Бусыгина, быстрое инициирование гражданином личного банкротства без попыток выплатить компенсацию уже можно расценить как злоупотребление правом.

Ян Назаренко, Анна Занина