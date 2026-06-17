Контрактные обязательства завода «Ямал СПГ»

Покупатель Продавец Объем поставок, млн т/год Начало контракта Окончание контракта Базис поставки TotalEnergies «Ямал СПГ» 4 01.01.2017 01.01.2041 FOB Naturgy «Ямал СПГ» 2,5 01.01.2017 01.01.2037 DES PetroChina «Ямал СПГ» 3 01.01.2018 01.01.2038 DES Gunvor Novatek Gas & Power Asia 0,5 01.01.2018 31.12.2037 FOB Shell Novatek Gas & Power Asia 0,9 01.04.2018 01.04.2038 FOB SEFE (бывший «Газпром») «Ямал СПГ» 2,9 01.06.2018 01.06.2042 FOB Novatek Gas & Power Asia «Ямал СПГ» 2,4 01.01.2019 01.01.2042 FOB Всего 16,2