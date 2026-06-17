Средний балл по первым четырем ЕГЭ вырос до 63,5 балла

Средний тестовый балл на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку, литературе, истории и химии вырос в этом году до 63,49, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора. После сдачи четырех экзаменов в прошлом году показатель составлял 61,87.

Результаты ЕГЭ по русскому языку в среднем выросли на 2,38 балла — до 63,06. Около 376 тыс. выпускников сдали экзамен на 61 балл и выше. Средний балл ЕГЭ по истории увеличился более чем на 2 балла и составил 57,85. На 61 балл и выше сдали 36,3 тыс. человек, передает «РИА Новости».

ЕГЭ по литературе сдали в среднем на 63,49 балла — на 1,62 больше, чем годом ранее. Преодолели отметку в 61 балл 18 тыс. учеников. Средний результат экзамена по химии вырос незначительно и составил 58,69. Около 45 тыс. сдававших набрали больше 61 балла.

Основной период ЕГЭ -2026 года начался 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. 4 июня выпускники написали ЕГЭ по русскому языку. Результаты по первым экзаменам начали приходить участникам 13 июня. Сегодня раньше срока опубликовали итоги ЕГЭ по русскому языку.