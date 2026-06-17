Овечкин и Малкин сыграют в «Матче года» между российскими хоккеистами НХЛ и КХЛ
Организаторы «Матча года» между российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявили состав участников мероприятия. Встреча состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.
В «Матче года» примут участие 49 хоккеистов из обеих лиг. Игроки будут разделены на две команды, капитанами которых станут нападающий «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин и защитник «Юта Маммот» Михаил Сергачев. Составы команд станут известны по итогам драфта.
От НХЛ на «Матче года» выступят лучший снайпер в истории лиги Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»), трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин («Питсбург Пингвинс»), обладатели приза лучшему вратарю сезона Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерс»), действующие чемпионы НХЛ Андрей Свечников и Александр Никишин (оба — «Каролина Харрикейнс») и другие.
КХЛ представят лучший бомбардир лиги Вадим Шипачев (уфимский «Салават Юлаев»), действующие обладатели Кубка Гагарина Рушан Рафиков, Егор Сурин, Максим Шалунов и Александр Радулов (все — ярославский «Локомотив»), лучший вратарь и игрок завершившегося сезона Никита Серебряков и Дамир Шарипзянов (оба — омский «Авангард») и другие.
Генменеджерами команд станут Сергей Федоров и Илья Ковальчук. Тренерами выступят Игорь Никитин, Олег Знарок, Анвар Гатиятуллин, Игорь Ларионов, Виктор Козлов и Андрей Разин.
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Александр Овечкин открыл хоккейную площадку в Москве
Ежегодный «Матч года» между российскими игроками НХЛ и КХЛ, который состоится 25 июля 2026 года в Санкт-Петербурге, является благотворительным мероприятием. В прошлые годы такие матчи проходили в Москве, на «ЦСКА-Арене», и собирали значительные суммы средств для помощи детям с ограниченными возможностями.
Это событие также призвано способствовать развитию российского хоккея и укреплению связей между игроками, выступающими в разных лигах. Организаторы рассматривают возможность проведения подобных игр между сборными России и США в будущем. В 2023 году Континентальная хоккейная лига выразила намерение регулировать отъезд российских игроков в североамериканские лиги и их воинскую службу, однако такие «Матчи года» способствуют поддержанию контактов.
В предыдущих «Матчах года» участвовали многие известные хоккеисты, включая Александра Овечкина, Евгения Малкина и Артемия Панарина. В 2024 году матч завершился ничьей со счетом 8:8, а в 2025 году команда НХЛ одержала победу 15:3. Эти мероприятия демонстрируют интерес к российским хоккейным звездам с обеих сторон океана, несмотря на приостановку НХЛ меморандума о взаимопонимании с КХЛ в марте 2022 года.