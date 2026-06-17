Овечкин и Малкин сыграют в «Матче года» между российскими хоккеистами НХЛ и КХЛ

Организаторы «Матча года» между российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявили состав участников мероприятия. Встреча состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.

В «Матче года» примут участие 49 хоккеистов из обеих лиг. Игроки будут разделены на две команды, капитанами которых станут нападающий «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин и защитник «Юта Маммот» Михаил Сергачев. Составы команд станут известны по итогам драфта.

От НХЛ на «Матче года» выступят лучший снайпер в истории лиги Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»), трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин («Питсбург Пингвинс»), обладатели приза лучшему вратарю сезона Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерс»), действующие чемпионы НХЛ Андрей Свечников и Александр Никишин (оба — «Каролина Харрикейнс») и другие.

КХЛ представят лучший бомбардир лиги Вадим Шипачев (уфимский «Салават Юлаев»), действующие обладатели Кубка Гагарина Рушан Рафиков, Егор Сурин, Максим Шалунов и Александр Радулов (все — ярославский «Локомотив»), лучший вратарь и игрок завершившегося сезона Никита Серебряков и Дамир Шарипзянов (оба — омский «Авангард») и другие.

Генменеджерами команд станут Сергей Федоров и Илья Ковальчук. Тренерами выступят Игорь Никитин, Олег Знарок, Анвар Гатиятуллин, Игорь Ларионов, Виктор Козлов и Андрей Разин.

Таисия Орлова