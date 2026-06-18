Депутаты утвердили Дениса Исмагилова зампредом нижегородского правительства

Заксобрание Нижегородской области согласовало назначение бывшего министра экономразвития Дениса Исмагилова на должность заместителя председателя регионального правительства. На пленарном заседании 18 июня депутаты проголосовали единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства Нижегородской области Денис Исмагилов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства Нижегородской области Денис Исмагилов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Представляя кандидатуру, губернатор Глеб Никитин охарактеризовал нового зампреда как компетентного и щепетильного педанта, профессионала своего дела.

Как писал «Ъ-Приволжье», губернатор назначил господина Исмагилова на должность и.о. зампреда в начале июня. В новом статусе чиновник будет координировать вопросы государственного и муниципального контроля и курировать госжилинспекцию, инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Новым министром экономразвития назначен бывший первый зам Александр Соловьев.

Галина Шамберина