Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Новым главой нижегородского минэкономики назначен Александр Соловьев

Александр Соловьев назначен руководителем министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области вместо ушедшего Дениса Исмагилова. Ранее новый назначенец был первым заместителем министра, сообщили в региональном правительстве.

Министр экономразвития Нижегородской области Александр Соловьев

Министр экономразвития Нижегородской области Александр Соловьев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министр экономразвития Нижегородской области Александр Соловьев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Соловьев родился в 1991 году, окончил Московский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». В 2013-2019 годах работал в АО «Росагролизинг», с 2020 года работает в нижегородском минэкономики, занимал должности замминистра и первого замминистра.

Как писал «Ъ-Приволжье», Дениса Исмагилова повысили до должности зампредседателя правительства области.

Галина Шамберина