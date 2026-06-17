Новым главой нижегородского минэкономики назначен Александр Соловьев

Александр Соловьев назначен руководителем министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области вместо ушедшего Дениса Исмагилова. Ранее новый назначенец был первым заместителем министра, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономразвития Нижегородской области Александр Соловьев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Министр экономразвития Нижегородской области Александр Соловьев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Соловьев родился в 1991 году, окончил Московский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». В 2013-2019 годах работал в АО «Росагролизинг», с 2020 года работает в нижегородском минэкономики, занимал должности замминистра и первого замминистра.

Как писал «Ъ-Приволжье», Дениса Исмагилова повысили до должности зампредседателя правительства области.

Галина Шамберина