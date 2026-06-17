Суд прекратил производство по иску к блогеру Никите Ефремову

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску к блогеру и предпринимателю Никите Ефремову на 3,5 млн руб. Суд прекратил производство по иску, сообщил корреспондент «РЕН ТВ». Суть претензий не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Ефремов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС Никита Ефремов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Иск подала ООО «Единое Видео» (компания, занимающаяся разработкой, внедрением и техподдержкой решений для видеоконтента) в марте 2026 года. Требования были связаны с расторжением лицензионного договора.

В декабре 2025 года суд в Химках приговорил Никиту Ефремова к трем годам условно за финансирование экстремистской деятельности. Тогда суд установил, что блогер в 2021-2022 годах отправил 7 тыс. руб. «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК; признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). Сам блогер частично признал вину и утверждал, что подписку на донаты организации мог подключить в его телефоне кто-то из ближайшего окружения.

Никита Черненко