Суд прекратил производство по иску к блогеру Никите Ефремову
Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску к блогеру и предпринимателю Никите Ефремову на 3,5 млн руб. Суд прекратил производство по иску, сообщил корреспондент «РЕН ТВ». Суть претензий не уточняется.
Никита Ефремов
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Иск подала ООО «Единое Видео» (компания, занимающаяся разработкой, внедрением и техподдержкой решений для видеоконтента) в марте 2026 года. Требования были связаны с расторжением лицензионного договора.
В декабре 2025 года суд в Химках приговорил Никиту Ефремова к трем годам условно за финансирование экстремистской деятельности. Тогда суд установил, что блогер в 2021-2022 годах отправил 7 тыс. руб. «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК; признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). Сам блогер частично признал вину и утверждал, что подписку на донаты организации мог подключить в его телефоне кто-то из ближайшего окружения.