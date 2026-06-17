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Суд прекратил производство по иску к блогеру Никите Ефремову

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску к блогеру и предпринимателю Никите Ефремову на 3,5 млн руб. Суд прекратил производство по иску, сообщил корреспондент «РЕН ТВ». Суть претензий не уточняется.

Никита Ефремов

Никита Ефремов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Никита Ефремов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Иск подала ООО «Единое Видео» (компания, занимающаяся разработкой, внедрением и техподдержкой решений для видеоконтента) в марте 2026 года. Требования были связаны с расторжением лицензионного договора.

В декабре 2025 года суд в Химках приговорил Никиту Ефремова к трем годам условно за финансирование экстремистской деятельности. Тогда суд установил, что блогер в 2021-2022 годах отправил 7 тыс. руб. «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК; признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). Сам блогер частично признал вину и утверждал, что подписку на донаты организации мог подключить в его телефоне кто-то из ближайшего окружения.

Никита Черненко

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