Блогеру Никите Ефремову дали условный срок за финансирование экстремизма

Химкинский городской суд приговорил блогера Никиту Ефремова к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком на три года. Его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили в подмосковном управлении прокуратуры.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Никита Ефремов

Суд установил, что блогер в 2021-2022 годах совершил семь переводов «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК; признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). Всего он отправил 7 тыс. руб. Фигуранту также вменяли участие в несанкционированных митингах в 2021 году, однако этот пункт обвинения не вошел в приговор.

Никита Ефремов частично признал вину. Он утверждал, что узнал о статусе ФБК (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) только во время следствия. Блогер допускал, что подписку на донаты организации мог подключить в его телефоне кто-то из ближайшего окружения.

