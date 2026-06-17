Эквайринг подешевеет ради обеления

Национальная система платежных карт (НСПК) включилась в борьбу с наличными расчетами. Там планируют снизить комиссию за эквайринг для бизнеса — ставки могут сократить с 2% до 1%. Пока мера коснется только бытовых и нотариальных услуг, рассказал РБК глава компании Дмитрий Дубынин. По его словам, именно в этих сферах меньше всего безналичных расчетов. Но снижение ставок вдвое может сделать такие операции более привлекательными для предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Программу собираются запустить уже в июле 2026 года, она будет действовать три года. Впоследствии комиссию могут уменьшить и для других сегментов бизнеса, если результаты эксперимента окажутся положительными. Решение назрело давно, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова:

«Бизнес вынужден в условиях, которые сейчас складываются в экономике, максимально сокращать свои затраты. Эквайринг неадекватно высокий, платить 2-4% с оборота — это колоссальные деньги, особенно при маржинальности в 2-3%. То есть практически все, что зарабатываешь, отдаешь банку. Поэтому, конечно, бизнес максимально старается переходить на наличные, и то, что они идут на этот эксперимент, — это плюс. Снижать комиссию только на бытовые услуги недостаточно, нужно вводить эти меры практически в любой вид деятельности. Шаг мы приветствуем, но ждем следующих».

С начала 2026 года объем наличных денег в обращении вырос на 1 трлн руб., следует из данных Центробанка. Больше было только в первой половине пандемийного 2020 года. Бизнес продолжает уходить в кэш, и национальная платежная система не сможет переломить этот тренд, говорит независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Инициатива Национальной системы платежных карт очень продумана. С одной стороны, сфера бытовых и нотариальных услуг — та, где существует минимальная вовлеченность оплаты картами. Представить себе, что в нотариальной конторе идет оплата картой, я, честно говоря, не могу. Сфера услуг очень сильно варьируется от бытовых до микробизнеса, связанного с парикмахерским делом, с индустрией красоты. Там, к сожалению, тоже неглубокое проникновение безналичных платежей. И в этом отношении сама идея обеления сектора очень благородная.

С другой стороны, боюсь, без каких-то законодательных инициатив, которые бы обязывали предпринимателей использовать именно безналичные платежи, вовлечь их в эту сферу финансовой дисциплины будет очень сложно. Бизнес уже привык работать с наличными, и, в общем-то, бухгалтерия и налоговый учет тоже выстроены на этом. Оборот наличных является базовым условием для всей финансовой стратегической модели. Возникают и налоговые последствия. Это очень сильно поддавливает».

Бизнес в сфере бытовых услуг отказывается от эквайринга не только из-за высоких комиссий, отмечает президент Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Ляля Садыкова:

«На самом деле снижение комиссии вдвое — это, конечно же, приятный и правильный жест, но нужно понимать, что все-таки он лечит симптом, а не саму болезнь. Бизнес ушел в наличные не потому, что эквайринг дорогой, а потому что он сейчас ненадежен. Большинство терминалов работают через мобильную связь, а когда сеть глушат, у нас, получается, все на стопе. Кроме того, эквайринг стал невыгодным на фоне НДС: с 1 января 2026 года он также облагается налогом, причем не по льготной ставке, а по 22-процентной. Вся эта нагрузка ложится в конечном итоге на бизнес».

Кроме того, Национальная система платежных карт предложила снизить комиссию за эквайринг по операциям через Visa и Mastercard. В частности, с начала 2027 года ставка уменьшится до 1%, а с начала 2028-го — вовсе до 0. Это позволит банкам безболезненно вывести карты международных платежных систем из оборота, говорится в сообщении компании.

Никита Путятин