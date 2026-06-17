Vietjet Air планирует открыть прямые рейсы между Петербургом и курортами Вьетнама

Авиакомпания Vietjet Air намерена до конца года открыть прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и курортными направлениями Вьетнама. Об этом сообщил первый вице-председатель совета директоров перевозчика Динь Вьет Фыонг, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из Петербурга могут запустить прямое авиасообщение с Вьетнамом уже в 2026 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Из Петербурга могут запустить прямое авиасообщение с Вьетнамом уже в 2026 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, компания уже запускает рейсы по маршруту Дананг — Москва и рассматривает дальнейшее расширение маршрутной сети в России.

«Мы хотели бы открыть рейсы и в Санкт-Петербург. Рассчитываю, что это точно произойдет уже в 2026 году»,— отметил представитель авиакомпании.

Матвей Николаев