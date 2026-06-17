Иранская экономика зализывает раны

Иран впервые за два месяца возобновил полноценный экспорт нефти. Как сообщили американские издания, Вашингтон предоставил Тегерану экстренные послабления в сфере нефтяной торговли, чтобы стимулировать сохранение режима прекращения огня. Более весомые экономические уступки Исламская Республика получит позднее, когда заключит с США всеобъемлющее соглашение об урегулировании. Впрочем, как полагает Израиль, иранское руководство хочет затянуть переход к финальным договоренностям, рассчитанный на 60 дней, чтобы использовать окно в санкционном режиме и максимально нарастить ресурсы без серьезных шагов навстречу США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговые суда в Ормузском проливе

Фото: Stringer / Reuters Торговые суда в Ормузском проливе

Фото: Stringer / Reuters

Иранские танкеры возобновили вывоз экспортной нефти, сообщил 17 июня телеканал CNN со ссылкой на мониторинговую платформу Tanker Trackers. Это произошло впервые за два месяца с того момента, как начала действовать американская морская блокада иранских портов. Согласно подсчетам Tanker Trackers, за сутки после объявления о достижении компромисса между США и Ираном танкерам Исламской Республики удалось вывезти как минимум две партии сырья объемом 3,8 млн баррелей.

По словам источников газеты The Wall Street Journal (WSJ), немедленное восстановление нефтяного экспорта Ирана было одним из условий американо-иранских договоренностей.

Таким образом Вашингтон хотел обеспечить сохранение режима прекращения огня на Ближнем Востоке. Однако, по словам собеседников издания, торговля должна была возобновиться только после 19 июня — дня, когда США и Иран должны будут официально представить меморандум о взаимопонимании на церемонии в Швейцарии.

После 19 июня начинается 60-дневный период переговоров о всеобъемлющем мирном соглашении, по итогам которого Тегеран получит более существенные экономические уступки. Но, как заявил один из источников WSJ, США обладают определенной гибкостью в вопросе санкционных послаблений и могут пойти навстречу Ирану еще до заключения окончательных договоренностей по ядерной и другим проблемам.

Как бы то ни было, Иран определенно выглядит победителем в конфликте.

В тексте американо-иранского меморандума о взаимопонимании, который был опубликован израильским 12-м каналом, говорится, что администрация президента Дональда Трампа берет на себя обязательство предоставить Ирану временные послабления в санкционном режиме против нефтяного сектора и снять морскую блокаду, отказавшись не только от введения новых рестрикций, но и от наращивания военного контингента на Ближнем Востоке.

Основная часть текущих договоренностей носит устный характер. «Не стоит придавать слишком большое значение формулировкам меморандума о взаимопонимании,— заявил каналу CNN один из американских чиновников, который назвал согласованный документ преимущественно "политическим".— Важнее самого документа — договоренности, которые у нас есть друг с другом, и поэтому важно его подписать, чтобы сформировать условия для обсуждения всех вопросов. В нем (меморандуме.— “Ъ”) по большому счету говорится, что мы снимем санкции, заключим соглашение по ядерной проблеме, разморозим финансирование». Снятие санкций, добавил источник, будет зависеть от прогресса в переговорном процессе.

Все основные обязательства Иран взял на себя «по неофициальным каналам», признаются источники CNN.

Это касается в том числе его ядерной программы, которую Трамп пообещал существенно ограничить. Все, что фиксирует текст меморандума, попавший в СМИ,— это то, что Исламская Республика подтверждает свою приверженность отказу от разработки и приобретения ядерного оружия и выражает готовность совместно с США решить вопрос утилизации высокообогащенного урана.

Сам Дональд Трамп на встрече с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, которая состоялась 17 июня на полях саммита G7 во Франции, заявил, что текст меморандума не предполагает окончательных договоренностей. Если с соглашением что-то пойдет не так, то США вернутся к бомбардировкам Ирана, добавил он.

Некоторые советники подталкивают Трампа к тому, чтобы обнародовать текст американо-иранского меморандума, говорят источники CNN. Однако, по данным иранских новостных агентств, Вашингтон и Тегеран договорились, чтобы полный текст соглашения был закрыт для публики.

В доступе к тексту было отказано даже американскому союзнику — Израилю.

Израильские военные источники 12-го канала заявили, что в еврейском государстве обеспокоены объемом экономических стимулов для Ирана. По оценкам израильского разведсообщества, Исламская Республика, скорее всего, попытается затянуть 60-дневный период переговоров, чтобы восстановить свои финансовые ресурсы за счет возобновившегося экспорта нефти и параллельно продолжить создание ядерного оружия. Никаких реальных уступок США верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи делать не намерен, говорят израильские источники.

«Мы не должны ожидать ничего другого от мстительного иранского режима,— заявил каналу высокопоставленный чиновник в израильском Министерстве обороны.— Было бы очень удивительно, если бы Иран не приложил все свои усилия и не использовал свои уловки для расширения своих возможностей в области ядерного оружия на фоне переговоров».

Комментируя суть американо-иранского меморандума, бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что де-факто американский лидер принес национальную безопасность США в жертву ценам на топливо. «Трамп не думает о геостратегических последствиях сделки,— заявил Болтон.— Он думает только об одном. Он хочет, чтобы пролив (Ормуз.— “Ъ”) был открыт. Он хочет, чтобы нефть из Персидского залива поступала на глобальные рынки. Он хочет, чтобы цены на бензин на заправках снизились. Это все, что его волнует». Глава Белого дома «отчаянно нуждался в сделке» и иранские власти воспользовались этим, резюмировал отставной чиновник.

Нил Кербелов