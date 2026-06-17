В Петербурге за 95 млн рублей создадут прототип автоматизированного трамвая

Петербургский «Горэлектротранс» объявил конкурс на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию прототипа автоматизированной системы управления трамваем. Начальная стоимость контракта составляет 95 млн рублей, завершить работы планируется в течение 340 рабочих дней, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Горэлектротранс» объявил конкурс на разработку системы беспилотного управления трамваем

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ «Горэлектротранс» объявил конкурс на разработку системы беспилотного управления трамваем

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Проект реализуется в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, который действует в Петербурге и Москве и предусматривает использование высокоавтоматизированного рельсового транспорта — ВАРТС.

Согласно техническому заданию, систему предстоит разработать на базе трамвая ЛТС 71-923М2 производства компании «ПК Транспортные системы» с установленной системой управления компании «Канопус». Используемый вагон должен быть выпущен не ранее 2022 года и уже не находиться на гарантийном обслуживании производителя. Эта модель известна под названием «Богатырь-М».

Будущая система должна обеспечивать широкий набор функций: выявление препятствий на маршруте, распознавание дорожных знаков и сигналов светофоров, а также управление основными системами трамвая — тягой, дверями, сигналами и переводом стрелок.

Матвей Николаев