Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде

Матч за Суперкубок России состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Первый трофей сезона разыграют чемпион России петербургский «Зенит» и обладатель кубка страны московский «Спартак». Вместимость стадиона «Нижний Новгород» составляет 45 тыс. мест. «О точном времени начала матча и старте билетной программы будет объявлено дополнительно»,— отмечается в заявлении РФС.

В прошлом году Суперкубок России выиграл столичный ЦСКА, победивший «Краснодар» (1:0). «Зенит» завоевывал трофей рекордные девять раз. «Спартак» становился его обладателем один раз.

Таисия Орлова