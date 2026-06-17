В Новгородской области расширили меры поддержки участников СВО

Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил о расширении мер региональной поддержки для участников СВО. Теперь обратиться за помощью в фонд «Защитники Отечества» смогут не только ветераны, но и действующие военнослужащие, получившие инвалидность и продолжающие службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дронов объявил о новых мерах помощи для участников СВО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Дронов объявил о новых мерах помощи для участников СВО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поддержка также распространится на тех, кто участвовал в отражении атак на приграничных территориях. По словам главы региона, для этой категории предусмотрено обеспечение современными средствами реабилитации. Речь идет о протезировании, адаптивной одежде, автомобилях с ручным управлением, а также оборудовании для адаптации жилья под индивидуальные потребности.

Кроме того, в регионе продолжат развивать адаптивный спорт как один из инструментов восстановления и возвращения к активной жизни.

Матвей Николаев