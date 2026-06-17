Корабль SpaceX Cargo Dragon вернулся с МКС

Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon приводнился в Тихом океане после расстыковки с Международной космической станцией, сообщает NASA. Полет стал 34-й миссией компании SpaceX по доставке грузов на МКС.

Cargo Dragon отстыковался от МКС в 19:25 16 июня. Экипаж корабля доставил на Землю образцы, полученные во время экспериментов на станции. Среди них — биопечать органов и хрящевой ткани, данные об улучшении хранения криогенного топлива для будущих космических полетов и материалы ДНК для разработки новых методов лечения рака.

Миссия CRS-34 стартовала 17 мая. Астронавты доставили на МКС свыше 2 т продовольствия и оборудование для проведения экспериментов.