Грузовой корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию (МКС), сообщило NASA.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с военной базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде 15 мая в 18:05 по местному времени (01:05 мск 16 мая). Стыковка корабля Cargo Dragon с МКС ожидается в 14:00 мск 17 мая.

Запуск грузового корабля к МКС переносился дважды. Cargo Dragon должен доставить на станцию 2,3 тонны продовольствия, оборудования и материалов для проведения научных экспериментов.