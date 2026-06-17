Ученые ЛЭТИ создали мобильное приложение для точного расчета массы протеза конечности

Специалисты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали мобильное приложение «Калькулятор ИМТ при ампутации», которое с высокой точностью вычисляет массу всей конечности с учетом утраченной части и подбирает оптимальный вес протеза. Существующие аналоги опираются на устаревшие данные 1969 года и не учитывают пол, рост и уровень ампутации. Разработка создана на основе реального опыта одного из членов команды, перенесшего ампутацию, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приложение уже готово к тестированию в клинической практике

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Приложение уже готово к тестированию в клинической практике

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Лидер команды Алексей Никишенко после ампутации голени лично столкнулся с проблемами корректной оценки веса тела и компенсации разницы массы. Именно практический опыт стал основой для разработки»,— рассказала руководитель проекта Кристина-Габриэла Вакаренко.

Неточная масса протеза может приводить к перекосу корпуса, нарушению походки и атрофии мышц. Приложение уже готово к тестированию в клинической практике.

Кирилл Конторщиков