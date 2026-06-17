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Суд в Петербурге заключил под стражу подозреваемого в теракте на ж/д станции

Выборгский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении теракта на железнодорожной станции «Шувалово». Его задержали на месте преступления 16 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Скрыться с места мужчина не успел — его поймали сотрудники правоохранительных органов

Скрыться с места мужчина не успел — его поймали сотрудники правоохранительных органов

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Скрыться с места мужчина не успел — его поймали сотрудники правоохранительных органов

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, ночью подозреваемый подошел к релейному шкафу в двух с половиной метрах от путей и попытался его поджечь. Скрыться с места он не успел — его поймали сотрудники правоохранительных органов. Обвинение ему уже предъявлено, сам он против ареста не возражал.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 августа. Статья 205 УК РФ (террористический акт) предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Карина Дроздецкая

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