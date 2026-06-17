В Петербурге открыли бульвар имени Людмилы Вербицкой

В день 90-летия почетного гражданина города, ректора СПбГУ (1994–2008) Людмилы Вербицкой власти Санкт-Петербурга открыли бульвар ее имени на Троицкой площади — между Петровской набережной и улицей Куйбышева. Там же установили памятно-топонимическую доску, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бульвар появился на Троицкой площади — между Петровской набережной и улицей Куйбышева

Фото: Пресс-служба Смольного Бульвар появился на Троицкой площади — между Петровской набережной и улицей Куйбышева

Фото: Пресс-служба Смольного

«Она была настоящей ленинградкой. Много сделала для русского языка, для его защиты и продвижения в мире»,— сказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Вербицкая жила в доме на улице Куйбышева, где сейчас появился бульвар. В честь юбилея также открыли мемориальную доску на фасаде здания СПбГУ, где она училась и работала. На филологическом факультете планируют установить бюст.

Вербицкая — автор более 300 научных работ по фонетике и культуре речи, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Ее серия книг «Давайте говорить правильно» с социальной рекламой в городском пространстве Петербурга прививала жителям нормы литературного произношения. В течение года пройдут конференции, конкурсы и выставки, посвященные ее наследию.

Карина Дроздецкая