Аэропорт Геленджика вновь приостановил работу

В аэропорту Геленджика вновь введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Они связаны с обеспечением безопасности полетов, сообщает Росавиация в Telegram-канале.

Сегодня аэропорт уже ограничивал работу в 10:02 мск. Через два часа ограничения сняли. Незадолго до этого угрозу атаки БПЛА объявили в соседнем Туапсинском городском округе.

С 09:00 до 14:00 мск над российскими регионами, включая акваторию Черного моря, уничтожили 72 беспилотника. За ночь и утро силы ПВО сбили 157 БПЛА.