Аэропорт Геленджика вновь приостановил работу
В аэропорту Геленджика вновь введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Они связаны с обеспечением безопасности полетов, сообщает Росавиация в Telegram-канале.
Сегодня аэропорт уже ограничивал работу в 10:02 мск. Через два часа ограничения сняли. Незадолго до этого угрозу атаки БПЛА объявили в соседнем Туапсинском городском округе.
С 09:00 до 14:00 мск над российскими регионами, включая акваторию Черного моря, уничтожили 72 беспилотника. За ночь и утро силы ПВО сбили 157 БПЛА.
Аэропорт Геленджика регулярно сталкивается с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, что связано с обеспечением безопасности полетов на фоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или ракетной опасности в Краснодарском крае. Такие ограничения вводились многократно с сентября 2025 года, а в некоторых случаях аэропорт возобновлял работу лишь на короткое время, после чего ограничения вводились вновь. Порой приостанавливался прием и отправка воздушных судов и в других аэропортах юга России, например, в Сочи, Краснодаре и Волгограде.
Геленджикский аэропорт был закрыт на длительный срок — с 24 февраля 2022 года — и вновь открылся только в июле 2025 года. Он, как и некоторые другие южные аэропорты, согласно действующим правилам, принимает регулярные рейсы только в определённые временные интервалы, например, с 8:30 до 20:00 или 20:30 по московскому времени, если нет внештатных ситуаций.