«Элизиум» начал ликвидацию производства обоев в Новосибирске

Производитель обоев ООО «Элизиум», чьи мощности располагаются в Бердске Новосибирской области, намерен ликвидировать предприятие, свидетельствуют данные Федресурса. Как следует из карточки компании в Rusprofile, в 2025 году штат предприятия состоял из 241 сотрудника.

В администрации Бердска подтвердили информацию о закрытии компании, при этом руководство фабрики официально не уведомляло местную службу занятости о массовом высвобождении кадров.

Согласно картотеке арбитражных дел, в феврале 2025 года минэкономразвития Новосибирской области взыскивало с предприятия 6,2 млн руб. за нецелевое использование бюджетных средств. Позже предприятие самостоятельно погасило задолженность.

ООО «Элизиум» занималось производством отделочных материалов с 1995 года. Продукция поставлялась на рынки ближнего зарубежья, Евросоюза и Юго-Восточной Азии. Предприятие принадлежит Евгении Мезенцевой (48,5%), Дарье Петровой (48,5%) и Нине Никитиной (3%). По данным сервиса Rusprofile, выручка компании по итогам 2025 года составила 1,3 млрд руб., что на 41% ниже уровня 2024 года (2,2 млрд руб.). При этом компания получила чистый убыток в размере 512 млн руб. против 33 млн руб. прибыли годом ранее.

Лолита Белова