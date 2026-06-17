Экс-главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов вошел в штаб «Шанхай Дрэгонс»
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении Вячеслава Козлова на пост ассистента главного тренера. Контракт рассчитан на два сезона.
Вячеслав Козлов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Специалист будет отвечать за работу с нападающими. Команду возглавляет канадец Митч Лав. Ранее сегодня «Шанхай Дрэгонс» объявил об уходе шести человек из тренерского штаба.
С 2020 по 2021 год Вячеслав Козлов уже работал в штабе китайского клуба (тогда он назывался «Куньлунь Ред Стар»). В декабре 2025 года специалист был утвержден главным тренером московского «Динамо», однако по окончании сезона команда не стала продлевать с ним контракт. В качестве игрока Вячеслав Козлов дважды выигрывал Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.
В завершившемся сезоне КХЛ «Шанхай Дрэгонс» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог выйти в play-off. В апреле стало известно, что президентом клуба стал олимпийский чемпион, двукратный победитель мировых первенств Илья Ковальчук. Пост генерального менеджера занял Евгений Артюхин.