Экс-главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов вошел в штаб «Шанхай Дрэгонс»

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении Вячеслава Козлова на пост ассистента главного тренера. Контракт рассчитан на два сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Козлов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вячеслав Козлов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Специалист будет отвечать за работу с нападающими. Команду возглавляет канадец Митч Лав. Ранее сегодня «Шанхай Дрэгонс» объявил об уходе шести человек из тренерского штаба.

С 2020 по 2021 год Вячеслав Козлов уже работал в штабе китайского клуба (тогда он назывался «Куньлунь Ред Стар»). В декабре 2025 года специалист был утвержден главным тренером московского «Динамо», однако по окончании сезона команда не стала продлевать с ним контракт. В качестве игрока Вячеслав Козлов дважды выигрывал Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.

В завершившемся сезоне КХЛ «Шанхай Дрэгонс» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог выйти в play-off. В апреле стало известно, что президентом клуба стал олимпийский чемпион, двукратный победитель мировых первенств Илья Ковальчук. Пост генерального менеджера занял Евгений Артюхин.

Таисия Орлова