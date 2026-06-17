Александр Бельский объяснил перебои с бензином картельным сговором

Спикер ЗакСа заявил, что дефицита топлива в городе нет, а локальные проблемы на АЗС «Татнефти» связаны с расследованием ФАС о манипуляциях на бирже. Три компании подозреваются в скупке топлива и завышении цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Три компании подозреваются в скупке топлива и завышении цен

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Три компании подозреваются в скупке топлива и завышении цен

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Бельский подчеркнул, что очередей на заправках, включая «Татнефть», он не видел. ФАС проверяет «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел». В случае подтверждения сговора им грозят крупные штрафы.

Кирилл Конторщиков