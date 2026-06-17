Владелец «Дамате» рассказал о планах по IPO

Компания по производству индейки «Дамате» планирует выход на биржу, чтобы обеспечить ликвидность для всех акционеров — и мажоритарных, и миноритарных. При этом руководство компании не рассматривает первичное размещение акций (IPO) как способ привлечь деньги в капитал. Об этом рассказал «Ъ» основатель компании Наум Бабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель «Дамате» Наум Бабаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Основатель «Дамате» Наум Бабаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«IPO как способ привлечение денег в капитал компании нам не нужно, сейчас просто нет такой потребности. Юридически мы готовы через полгода провести размещение, но нужно ждать момента, пока рынок снова станет рынком»,— сказал господин Бабаев.

По его словам, сейчас компания может разместить пакет акций на 10–15 млрд руб. Однако для хорошей ликвидности free-float эта сумма должна составлять как минимум 50 млрд руб. Наум Бабаев добавил, что сейчас компания не рассматривает выход на новые рынки. «Пока у нас много идей вокруг существующих проектов, потом начнем в рамках M&A смотреть на компании на уже сложившихся рынках»,— добавил он.

Подробнее читайте в интервью «Ъ» с Наумом Бабаевым.