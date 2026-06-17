ЗакС одобрил в первом чтении законопроект о «приоритетных туристских проектах»

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении губернаторский законопроект, который вводит статус «приоритетного проекта», утверждает критерии для его присвоения и устанавливает обязанности девелопера, который заключил с городом соглашение о реализации такого проекта. Таким образом Смольный намерен бороться со строительством «псевдожилья» и поддерживать развитие туристической инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы получить статус, инвесторы должны будут выполнить несколько условий

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Чтобы получить статус, инвесторы должны будут выполнить несколько условий

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Чтобы получить статус, инвесторы должны будут выполнить несколько условий. В первую очередь речь идет только о строительстве гостиниц и санаториев. Среди требований: обязательная регистрация компании в Петербурге и строительство без привлечения средств долевого участия, то есть запрет на продажу номеров в частную собственность (214-ФЗ). Максимальный срок действия нового статуса — десять лет.

В случае выполнения условий и заключения соглашения со Смольным с девелоперов снимут обязанность по созданию социальной инфраструктуры: школ, поликлиник, детских садов. Однако, если инвестор нарушит требования, то будет обязан выплатить штраф в городской бюджет в размере трехкратной стоимости построенных социальных объектов.

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко, рассказывающий об инициативе перед парламентом, заявил, что туристическая отрасль в Петербурге развивается, а это, следовательно, влечет серьезную нагрузку на инфраструктуру, отели и гостиницы. «В связи с этим необходим рост количества средств размещения»,— отметил господин Сухенко.

Законопроект рассмотрели на пленарном заседании 17 июня. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Марина Шишкина поинтересовалась, какие еще льготы смогут получить инвесторы, чьи проекты получат статус «приоритетного». Председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков заявил, что пока о налоговых льготах речи не идет, закон только снимает с девелоперов «социальную нагрузку». Инициативу депутаты поддержали практически единогласно: «за» – 44, «против» — 2.

Подробнее о новом законопроекте — в материале «Ъ Северо-Запад» «Обездоленный приоритет».

Надежда Ярмула